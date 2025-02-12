Глава РПЦ предложил готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями у военных

Патриарх Кирилл призвал готовить священников к борьбе с неоязычеством у военных

Необходимо готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями, которые появляются у некоторых российских военнослужащих, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

По словам патриарха, следует обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у части военных неоязыческих настроений. Он отметил, что многие священники небезуспешно убеждали россиян отказаться от псевдорелигиозных заблуждений. Церковные ученые в последнее время написали немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию ему. Патриарх подчеркнул полезность проведения семинаров или краткосрочных курсов для священников, направляющихся в зону специальной военной операции (СВО).

3 ноября заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что неоязычество в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляет реальную угрозу.

Ранее в Госдуме заявили, что коловрат может быть экстремистским символом, а может и не быть.