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Патриарх Кирилл призвал молодежь готовиться к защите Церкви

Патриарх Кирилл: православная молодежь должна быть готова к защите Церкви
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодых православных христиан к «духовной бдительности», формированию правильных жизненных приоритетов и готовности к защите Церкви и укреплению приходской жизни в современной России. Об этом он заявил в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя, пишет РИА Новости.

Обращаясь к молодому поколению, патриарх отметил наблюдаемое им пробуждение духовного энтузиазма и готовность служить Богу и Церкви. Он подчеркнул важность постоянной духовной работы над собой, развития интеллектуальных способностей и готовности к защите православных ценностей.

Патриарх пожелал молодым людям быть духовно крепкими, ставить перед собой высокие цели и хранить душевную и телесную чистоту.

«Помните, что, став на путь служения Господу, вы встали на самый лучший и правильный путь, с которым связывается и человеческое благополучие в этой жизни», — сказал патриарх.

12 февраля глава РПЦ предложил готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями, которые появляются у некоторых российских военнослужащих.

Ранее Патриарх Кирилл высмеял можайского священника за слова о тенденции к патриотизму в церкви.

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