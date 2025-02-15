Патриарх Кирилл призвал молодежь готовиться к защите Церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодых православных христиан к «духовной бдительности», формированию правильных жизненных приоритетов и готовности к защите Церкви и укреплению приходской жизни в современной России. Об этом он заявил в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя, пишет РИА Новости.

Обращаясь к молодому поколению, патриарх отметил наблюдаемое им пробуждение духовного энтузиазма и готовность служить Богу и Церкви. Он подчеркнул важность постоянной духовной работы над собой, развития интеллектуальных способностей и готовности к защите православных ценностей.

Патриарх пожелал молодым людям быть духовно крепкими, ставить перед собой высокие цели и хранить душевную и телесную чистоту.

«Помните, что, став на путь служения Господу, вы встали на самый лучший и правильный путь, с которым связывается и человеческое благополучие в этой жизни», — сказал патриарх.

12 февраля глава РПЦ предложил готовить священников для борьбы с неоязыческими настроениями, которые появляются у некоторых российских военнослужащих.

Ранее Патриарх Кирилл высмеял можайского священника за слова о тенденции к патриотизму в церкви.