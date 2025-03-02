СК завел дело после стрельбы в подмосковном ТЦ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы в ТЦ в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ, передает ТАСС.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в одном из торговых центров города Мытищи (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит». Им оказался 24-летний Данил Потехин. Его задержали.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах стало известно около 17:30 2 марта. По предварительной информации, один из посетителей поссорился с охраной на третьем этаже ТЦ, когда его остановили с подозрительной черной коробкой. В время перепалки мужчина провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз». В итоге охрана применила против него электрошокер, а он начал стрелять из травматического пистолета. Очевидцы слышали шесть выстрелов. Посетители ТЦ быстро покинули здание через черный выход. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сам стрелявший и охранник.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о панике при стрельбе в ТЦ Мытищ.