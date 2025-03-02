Установлена личность стрелявшего в ТЦ Мытищ

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу в ТЦ «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает издание Baza.

Стрелявшим оказался 24-летний Данил Потехин. Его задержали.

По данным издания SHOT, мужчина переехал в Москву из Рязани. Утверждается, что он стоял на учете в полиции, будучи несовершеннолетним.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах стало известно около 17:30 2 марта. По предварительной информации, один из посетителей поссорился с охраной на третьем этаже ТЦ, когда его остановили с подозрительной черной коробкой. В время перепалки мужчина провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз». В итоге охрана применила против него электрошокер, а он начал стрелять из травматического пистолета. Очевидцы слышали шесть выстрелов. Посетители ТЦ быстро покинули здание через черный выход. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сам стрелявший и охранник.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о панике при стрельбе в ТЦ Мытищ.