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Стало известно о пострадавших во время стрельбы в Мытищах

SHOT: во время стрельбы в ТЦ в Мытищах пострадали не менее двух человек

Во время стрельбы в ТЦ в Мытищах пострадали не менее двух человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Минимум два человека пострадали при стрельбе в ТЦ в Мытищах. По словам очевидцев, это сам стрелявший из травмата и охранник. Люди в панике выбегали на улицу», — говорится в сообщении.

Речь идет о ТЦ «Красный кит». По данным источника, посетитель начал конфликтовать с охраной торгового центра, после чего достал оружие. Всего посетители слышали порядка шести выстрелов. Посетителей эвакуировали на улицу.

До этого полиция задержала молодых людей, устроивших стрельбу у торгового центра в Волгограде. Стрельбу устроили подростки 17 и 18 лет. Они использовали охолощенное оружие. В ведомстве отметили, что все участники инцидента доставлены в отделение полиции. Собранные материалы переданы в следственные органы.

Ранее очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве.

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