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Лишившиеся имущества жители Курской области стали получать новые выплаты

Хинштейн: потерявшие имущество жители Курской области получат выплаты в ₽65 тыс.
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Telegram-канал Курская область

Утратившие имущество жители Курской области со 2 марта начинают получать ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Как определил президент, ₽65 тыс. будут ежемесячно получать свыше 112,6 тыс. жителей приграничья, временно оставивших свои дома – те, кому ранее было выплачено ₽150 тыс. в связи с утратой имущества», — написал он.

Хинштейн добавил, что уже 1,6 млрд рублей были переведены на счета банков, поэтому первая выплата будет произведена вечером 2 марта.

Кроме того, Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов выступил с призывом игнорировать провокации со стороны украинских спецслужб по информационно-психологическим операциям (ЦИПсО).

Тем временем украинские войска продолжают терроризировать населений Курской области. Так, в Беловском районе в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина.

Ранее Хинштейн заявил об атаке украинского дрона по жилому дому в Курской области.

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