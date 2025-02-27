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Хинштейн заявил об атаке украинского дрона по жилому дому в Курской области

Хинштейн сообщил, что FPV-дрон ударил по жилому дому в Курской области
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в деревне Лобановка Кореневского района FPV-дрон ударил по жилому дому. Из-за атаки в нем начался пожар, огонь перекинулся на соседний дом», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:38 по московскому времени.

Хинштейн уточнил, что в домах не было жильцов, обошлось без пострадавших.

Врио губернатора призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничье Курской области.

Утром 27 февраля сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным ведомства, 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией.

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Атаки на Курскую область
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