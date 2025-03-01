Хинштейн заявил о возможных провокациях со стороны ЦИПсО

Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов выступил с призывом игнорировать провокации со стороны украинских спецслужб по информационно-психологическим операциям (ЦИПсО). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие операции нацелены на «раскачивание» общества, используя проблемы переселенцев.

«Враги, которые вторглись на нашу землю, <...> начинают раскачивать общество. ЦИПсО, которое очень профессионально работает… начинают людей раскачивать, поднимать, используя проблемы, используя трудности, которые есть», — сказал он на встрече с гражданами региона.

Говоря о ситуации с переселенцами, Хинштейн отметил, что воспринимает их проблемы близко к сердцу, указав на свою главную задачу — найти пути их решения.

Также сегодня Хинштейн сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали автомобиль скорой помощь в Хомутовском районе Курской области.

«Сегодня удар нацистов пришелся по Хомутовскому району – в результате атаки дрона на автомобиль скорой помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида. Медики, слава Богу, не пострадали», — отметил чиновник.

Ранее ВСУ перебросили сводные подразделения на одно из направлений в Курской области.