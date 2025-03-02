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Red Wings объяснила, почему россиянам не хватило мест в самолете из Тбилиси в Москву

В Red Wings объяснили нехватку мест на рейсе в Москву вместимостью самолета
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Максим Блинов/РИА Новости

Авиакомпания Red Wings объяснила, что не всем пассажирам рейса WZ-560 из Тбилиси в Москву хватило места, так как из-за замены самолета в Грузию направили воздушное судно меньшей вместимости, передает ТАСС.

В Red Wings сообщили, что оперативно проинформировали пассажиров об изменениях в плане полетов.

«Им (пассажирам. — «Газета.Ru») предлагается вынужденный возврат денежных средств без комиссии и штрафов, переоформление билетов на другие даты или с вылетом из других городов Грузии», — говорится в пресс-релизе.

В компании также выразили готовность вывезти пассажиров из Грузии на рейсах с более поздним вылетом. Клиентам оказываются все положенные в таком случае услуги, в том числе размещение в гостинице с горячим питанием. Red Wings извинилась перед пассажирами за причиненные неудобства.

По данным Mash, в аэропорту Тбилиси застряли более 20 россиян. Самолет должен был отправиться из грузинской столицы в 13:50. При регистрации выяснилось, что борт поменяли на более маленький и мест там уже нет. Как рассказали очевидцы, представители компании «разводят руками» и говорят, что других рейсов в Москву в воскресенье нет. Россиянам предложили вернуть деньги за билеты, однако никаких подробных инструкций для этого не дали.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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