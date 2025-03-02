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Россияне застряли в аэропорту Тбилиси из-за нехватки мест в самолете

Mash: в Тбилиси застряли более 20 россиян из-за нехватки мест в самолете
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Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Тбилиси застряли более 20 россиян, поскольку за два часа до вылета в Москву им поменяли самолет, где пассажирам не хватило места. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, перелет осуществляла авиакомпания Red Wings. Самолет должен был отправиться из грузинской столицы в 13:50. При регистрации пассажиры выяснили, что самолет поменяли на более маленький и мест на борту нет.

По словам очевидцев событий, представители компании «разводят руками» и говорят, что других рейсов в Москву на сегодня нет. Россиянам предложили вернуть деньги за билеты, однако никаких подробных инструкций для этого не дали.

До этого сообщалось, что экипажи шести самолетов, которые летели из Сочи, решили уйти на запасные аэродромы из-за плохой погоды. Из-за снегопадов видимость снизилась до 500 метров. Представители аэропорта уточнили, что третий день в Сочи и на территории «Сириуса» идут обильные снегопады, каких не было более десяти лет.

Ранее в новосибирском аэропорту пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбе.

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