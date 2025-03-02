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Мальчика, которому хаски разорвали лицо, доставили в РДКБ Минздрава РФ

В РДКБ Минздрава РФ доставили мальчика, которому хаски разорвали лицо
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Telegram-канал «Российская детская клиническая больница»

Девятилетнего мальчика, которому две хаски разорвали лицо, доставили в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ, он находится на ИВЛ. Состояние мальчика стабильно тяжелое. У него диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Ему сразу после поступления провели диагностические мероприятия, в том числе компьютерную томографию.

После дообследования ребенку планируют провести многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К процессу привлекут пластических хирургов.

До этого стало известно, что у мальчика не прижились нос и верхняя губа, которые собирали врачи в Краснодаре. Отец ребенка заявил о намерении добиваться того, чтобы за восстановление лица взялся хирург Алексей Дикарев, который уже проводил подобную операцию.

Инцидент произошел в Сочи. Две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи, набросились на ребенка и разорвали ему лицо. Позже выяснилось, что хозяин псов перед случившимся не кормил их десять дней.

Ранее в российском селе агрессивная собака вцепилась в лицо восьмилетнему мальчику.

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