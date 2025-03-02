В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского

В Ватикане сообщили, что папа Римский Франциск провел спокойную ночь

Папа Римский Франциск, госпитализированный с двусторонней пневмонией, отдыхает после спокойной ночи. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на службу печати Святого Престола.

«Папа все еще отдыхает после спокойной ночи», — говорится в сообщении.

14 февраля 88-летнего понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Он также пропустил две проповеди подряд.

26 февраля сообщалось, что состояние папы Римского, госпитализированного с двусторонней пневмонией, остается «критическим, но стабильным». Понтифику провели плановую КТ для контроля за течением болезни.

Ранее стало известно, что у папы Римского начали отказывать почки.