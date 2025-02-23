У папы Римского начали отказывать почки

В Ватикане сообщили, что у папы Римского началась почечная недостаточность

У папы Римского Франциска наблюдается начало почечной недостаточности, пишет газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на службу печати Святого престола.

«Состояние папы Римского остается критическим, хотя у него не было повторения респираторного кризиса [как накануне]. Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», — говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению Святого престола, понтифик все еще получает кислородную терапию через носовые трубки. Он остается в сознании, хорошо ориентируется и поучаствовал в мессе с теми, кто ухаживает за ним в больнице.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил две проповеди подряд. 22 февраля итальянские СМИ сообщили, что состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

Ранее сообщалось, что папа Римский может отречься от престола.