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В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского

Состояние папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным
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Alessandra Tarantino/AP

Состояние папы Римского Франциска, госпитализированного с двусторонней пневмонией, остается «критическим, но стабильным». Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на службу печати Святого Престола.

Понтифику провели плановую КТ для контроля за течением болезни. Прогноз остается осторожным, отметили в Ватикане.

«Папа провел спокойную ночь и отдыхает», — говорится в сообщении.

14 февраля 88-летнего папу Римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил две проповеди подряд.

22 февраля итальянские СМИ сообщили, что состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

Ранее сообщалось, что у папы Римского начали отказывать почки.

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