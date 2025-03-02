Площадь пожара в Подмосковье достигла 7 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе с пластиком в деревне Большое Буньково Московской области достигла 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 7 тысяч «квадратов». Тушат 76 сотрудников и 26 единиц техники», — говорится в сообщении.

Пожар начался в ночь на 2 марта. Сначала речь шла про площадь пожара в 9 тысяч «квадратов», но позже в МЧС уточнили, что горело всего 3 тысячи. На месте работали 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются.

Позднее стало известно, что на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье произошло обрушение конструкций на площади 800 квадратных метров.

До этого сообщалось о возгорании в Ямало-Ненецком автономном округе, где огонь охватил жилой дом на 900 «квадратах». 20 жильцов, среди которых было семеро детей, эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее во Владивостоке потушили масштабный пожар в многоквартирном доме.