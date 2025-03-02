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На Ямале произошел пожар в жилом доме на площади свыше 900 кв. метров

МЧС Ямала: пожар произошел в жилом многоквартирном доме

Пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме произошел в Ямало-Ненецком автономном округе, огонь локализован на площади свыше 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ямалу в Telegram-канале.

«В 01:26 (23:26 мск 1 марта — «Газета.Ru») в пожарно-спасательную часть города Губкинский поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме по адресу: ул. 11 микрорайон, дом 38», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю.

В МЧС отметили, что 20 жильцов, среди которых было семеро детей, эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили о локализации пожара на площади в 913 квадратных метров.

До этого во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме №36 на улице Борисенко. Во время оперативных действий сотрудников МЧС в пламени находилась крыша и фасад здания. В результате тления частично обрушилась кровля дома.

Ранее отец спас восьмилетнюю дочь из горящей квартиры.

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