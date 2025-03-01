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Во Владивостоке потушили масштабный пожар в многоквартирном доме

МЧС: во Владивостоке потушили пожар в доме на площади 500 «квадратов»

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме во Владивостоке. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«В 17:21 (10:21 по мск) пожар полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спасатели начали проверку по факту инцидента.

Пожар произошел в многоквартирном доме №36 на улице Борисенко. Во время оперативных действий сотрудников МЧС в пламени находилась крыша и фасад здания. В результате тления частично обрушилась кровля дома. Спасатели смогли эвакуировать трех жителей, живы остались двое.

До этого во Владимире пожарные локализовали возгорание на складе на площади 3,5 тыс. квадратных метров. По данным пресс-службы, на месте инцидента работают 60 сотрудников МЧС, задействовано 16 единиц техники. По словам начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Алексея Купина, на складах производилось масло на основе дизельного топлива.

Инцидент произошел рано утром 1 марта на улице Производственной. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, отметили в МЧС. Причина возгорания выясняется.

Ранее отец спас восьмилетнюю дочь из горящей квартиры.

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