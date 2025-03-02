Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На горящем складе в Подмосковье обрушилась конструкция

МЧС: на складе в Подмосковье обрушилась конструкция на площади 800 кв. метров

На складе с пластиковой продукцией в Подмосковье произошло обрушение конструкций на площади 800 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что площадь пожара выросла до 5 тыс. квадратных метров.

Пожар начался в ночь на 2 марта в деревне Большое Буньково. Сначала речь шла про площадь пожара в 9 тысяч «квадратов», но позже в МЧС уточнили, что горело всего 3 тысячи. На месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются.

В ночь на 1 марта во Владимире произошел пожар на складе площадью 3500 квадратных метров. На улице Производственной горели два помещения. По информации МЧС, обошлось без пострадавших.

В конце февраля сообщалось, что в Москве после пожара в девятиэтажном доме №3 на улице Планерной восемь человек обратились за медицинской помощью. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров на восьмом этаже. По данным ведомства, там загорелись мебель и личные вещи. 15 человек самостоятельно покинули здание.

Ранее суд смягчил наказание фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами