В Подмосковье произошел крупный пожар на складе с пластиковой продукцией

МЧС: в подмосковном Большом Буньково горит склад на площади 9 тысяч квадратов

В деревне Большое Буньково Московской области загорелся склад с пластиковой продукцией. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В настоящее время площадь пожара составляет 9 тысяч квадратных метров. На месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России. Силы и средства наращиваются.

В ночь на 1 марта во Владимире произошел пожар на складе площадью 3500 квадратных метров. На улице Производственной горели два помещения. По информации МЧС, обошлось без пострадавших.

Днем 1 марта пожар произошел в многоквартирном доме №36 на улице Борисенко во Владивостоке. Во время оперативных действий сотрудников МЧС в пламени находилась крыша и фасад здания. В результате тления частично обрушилась кровля дома. Спасатели смогли эвакуировать трех жителей, живы остались двое.

27 февраля сообщалось, что в Москве после пожара в девятиэтажном доме №3 на улице Планерной восемь человек обратились за медицинской помощью. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров на восьмом этаже. По данным ведомства, там загорелись мебель и личные вещи. 15 человек самостоятельно покинули здание.

Ранее отец спас восьмилетнюю дочь из горящей квартиры.