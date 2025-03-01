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Отец спас восьмилетнюю дочь из горящей квартиры

В Рязани отец сумел спасти дочь из задымленной комнаты
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МЧС Рязанской области

В Рязани при пожаре из-за короткого замыкания в розетке пострадала восьмилетняя девочка, ребенка сумел спасти из задымленной комнаты отец. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Крупской, в два часа ночи глава семьи почувствовал резкий запах гари. Он вошел в комнату дочери и увидел, что детская заполнена дымом. Мужчина взял ребенка на руки и выбежал из квартиры.

Девочку госпитализировали в пульмонологическое отделение детской больницы, ее состояние не вызывает у врачей опасений. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мужчина бросился в горящий дом и вынес из огня 73-летнюю соседку. Частный дом загорелся в СНТ «Строитель» в Октябрьском районе города. Первыми пожар заметила семейная пара, проживающая рядом. Женщина вызвала пожарных, ее муж не раздумывая бросился в горящую постройку и сумел через окно вытащить хозяйку жилища. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме еще одну женщину, спасти ее не удалось. Спасший пенсионерку улан-удэнец получил небольшие ожоги.

Ранее в Самаре из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.

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