В Москве восемь человек обратились к медикам после пожара в многоэтажке

В Москве восемь человек обратились за медпомощью после возгорания в девятиэтажке

В Москве после пожара в девятиэтажном доме №3 на улице Планерной восемь человек обратились за медицинской помощью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В результате восемь человек обратились к медикам за помощью», — отметил собеседник агентства.

Столичное управление МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что возгорание произошло на площади 15 квадратных метров на восьмом этаже. По данным ведомства, там загорелись мебель и личные вещи. 15 человек самостоятельно покинули здание. Пожар уже потушен, добавили в МЧС.

Накануне сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты на Ленинградском проспекте в Москве. Оно произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Никто не пострадал. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

Ранее пять человек надышались угарным газом при пожаре в жилом доме в Москве.