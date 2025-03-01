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Стало известно, кто напал на избирательный участок в Абхазии

СК России установил личность одного из напавших на участок в Абхазии

Официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства сообщила о том, что правоохранителям удалось установить личность одного из преступников, напавших на избирательный участок в Абхазии.

По ее словам, Нурик Смыр был одним из тех, кто начал стрелять по абхазским полицейским. Во время ответного огня он был ранен, а сейчас находится в больнице.

Инцидент произошел 1 марта на избирательном участке в Цандрипшской школе около 19:30. Группа из примерно 20 вооруженных человек в масках попыталась сорвать голосование на президентских выборах. Нападавшие хотели помешать работе избирательной комиссии и повредили урну. Глава абхазской Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан рассказал, что при попытке остановить нападавших правоохранительные органы отреагировали жестким образом: по злоумышленникам, которые не подчинились милиции, полицейские открыли огонь. В результате два гражданина Абхазии, устроивших перестрелку с правоохранителями, были доставлены в медучреждения.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 1 марта. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. На территории республики их было 152, еще два находились в российских городах. Кандидатами на пост президента в рамках второго тура стали известный в Абхазии политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. По итогам первого тура 15 февраля они набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.

Ранее в Абхазии поручили усилить контроль на границе с РФ перед выборами.

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