Невестка Трампа призналась, на чьей стороне он находится в украинском конфликте

Невестка Дональда Трампа заявила, что он на стороне США, а не России или Украины

Невестка Дональда Трампа Лара рассказала, что президент США на встрече с Владимиром Зеленским представлял интересы исключительно Соединенных Штатов, и не занимал сторону ни одной из конфликтующих сторон. Данной информацией она поделилась в интервью Fox News.

Она пояснила, что Трамп не уступил давлению со стороны Зеленского, стремившегося получить публичное подтверждение безоговорочной поддержки США. По словам Лары Трамп, глава Белого дома заявил о желании положить конец конфликту.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, к чему приведет ссора Трампа и Зеленского.