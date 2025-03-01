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Названо число ветеранов СВО, обученных по программе «Время героев» для госслужбы

По программе «Время героев» за год обучили 83 ветерана СВО для госслужбы
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Евгений Биятов/РИА Новости

За первый год реализации программы «Время героев» обучение для работы на государственной службе прошли 83 ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом говорится на сайте программы.

«В первый поток программы по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, управленческий опыт и потенциал», — говорится в сообщении.

По итогам обучения 27 слушателей первого потока получили новые назначения в органах государственной и муниципальной власти. Так, Артем Жога стал полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округ, а Евгений Первышов занял пост врио главы Тамбовской области.

Из этого же сообщения следует, что за первый год работы программы «Время героев» количество заявок участников СВО превысило 65 тысяч. Обучение было инициировано президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Ранее политолог назвал программу «Время героев» кадровой лестницей для патриотов России.

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