В России подвели итоги первого года работы программы «Время героев»

Более 65 тысяч участников СВО подали заявки на программу «Время героев» за год

За первый год работы программы «Время героев» количество заявок участников СВО превысило 65 тыс., сообщается на сайте программы.

Программа была инициирована президентом России Владимиром Путиным в ходе послания федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

«Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — сказал тогда президент.

На первый поток программы по итогам отбора попали 83 участника, а 21 из них был награжден Золотой звездой Героя России.

По словам ректора президентской академии Алексея Комиссарова, главная задача «Времени героев» — подготовить эффективных управленцев.

«Отзывы наставников, поступающие в ходе стажировок, подтверждают правильность нашего решения привлечь участников специальной военной операции к решению актуальных внутригосударственных задач», — сказал он.

Всего за время реализации программы 27 слушателей первого потока получили новые назначения.

Также 14 декабря 2024 года Владимир Путин заявил о необходимости расширить федеральную программу «Время героев». В настоящее время в некоторых регионах инициатива уже реализуется.