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В России подвели итоги первого года работы программы «Время героев»

Более 65 тысяч участников СВО подали заявки на программу «Время героев» за год
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Максим Блинов/РИА Новости

За первый год работы программы «Время героев» количество заявок участников СВО превысило 65 тыс., сообщается на сайте программы.

Программа была инициирована президентом России Владимиром Путиным в ходе послания федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

«Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — сказал тогда президент.

На первый поток программы по итогам отбора попали 83 участника, а 21 из них был награжден Золотой звездой Героя России.

По словам ректора президентской академии Алексея Комиссарова, главная задача «Времени героев» — подготовить эффективных управленцев.

«Отзывы наставников, поступающие в ходе стажировок, подтверждают правильность нашего решения привлечь участников специальной военной операции к решению актуальных внутригосударственных задач», — сказал он.

Всего за время реализации программы 27 слушателей первого потока получили новые назначения.

Также 14 декабря 2024 года Владимир Путин заявил о необходимости расширить федеральную программу «Время героев». В настоящее время в некоторых регионах инициатива уже реализуется.

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