Политолог назвал программу «Время героев» кадровой лестницей для патриотов России

Инициированная президентом России Владимиром Путиным программа по подготовке руководителей для государственной службы из числа участников специальной военной операции «Время героев» — это кадровая лестница для активных патриотов России, большое сообщество людей, которые доказали верность стране. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Политолог отметил, что проект вызвал большой отклик среди бойцов СВО. На участие в программе было подано 65 тыс. заявок.

«С мая 2024 года в мастерской управления «Сенеж» проходит обучение первый поток участников — это 83 человека, лучшие из лучших, на которых приходится более 280 государственных наград, из них 21 являются Героями России. Сейчас идет дополнительный отбор. Программа подготовлена Высшей школой государственного управления Президентской академии», — сказал Павел Данилин.

Он подчеркнул, что программа «Время героев» строится по тем же стандартам, что и проект Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России».

«По итогам обучения участники получат дипломы и возможность для самореализации, в том числе на очень высоких должностях. Стажировки проходят в администрации президента, в правительстве РФ, Совете Федерации, Госдуме, в региональных правительствах и министерствах, в том числе Минобороны, а также госкорпорациях. Наставниками участников программы становятся видные политические деятели», — отметил политолог.

Он считает, что за год реализации проект оправдал себя и показал эффективность.

«Программа стартовала не зря. Уже 27 участников были назначены на ответственные посты. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и другие», — сказал Павел Данилин.

Напомним, 1 марта 2024 года в России стартовала кадровая программа «Время героев».