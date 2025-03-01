Во Владимире локализовали крупный пожар на складе

МЧС: пожар на складе во Владимире локализовали на площади 3500 квадратов

Во Владимире пожарные локализовали возгорание на складе на площади 3,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным пресс-службы, на месте инцидента работают 60 сотрудников МЧС, задействовано 16 единиц техники.

По словам начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Алексея Купина, на складах производилось масло на основе дизельного топлива. Очаг возгорания фиксируется по всей площади помещения, поскольку материалы обладают высокой горючей загрузкой.

Инцидент произошел рано утром 1 марта на улице Производственной. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, отметили в МЧС. Причина возгорания выясняется.

27 февраля сообщалось, что в Москве после пожара в девятиэтажном доме №3 на улице Планерной восемь человек обратились за медицинской помощью. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров на восьмом этаже. По данным ведомства, там загорелись мебель и личные вещи. 15 человек самостоятельно покинули здание.

Ранее пять человек надышались угарным газом при пожаре в жилом доме в Москве.