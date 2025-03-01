Путин продлил программу маткапитала

Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Ранее программа действовала до 3 декабря 2026 года.

Продлить программу маткапитала до конца 2030 года поручил Путин по итогам послания Федеральному собранию. С 2027 по 2030 год право на выплаты получат около 5 млн российских семей. По предварительным оценкам, реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета в объеме 2,77 трлн рублей.

Такая мера государственной поддержки семей с детьми, как материнский капитал, действует с 2007 года. Изначально выплаты были положены за второго ребенка, но с 2020 года сертификат стали выдавать и при рождении или усыновлении первого. С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексировали на 7,3% — до 676,4 тыс. рублей за первого ребенка. Доплата за второго в 2025 году равна 217 тыс. рублей.

Ранее священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал.