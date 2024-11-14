Священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал

Священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло предложил отменить материнский капитал, потому что «это помощь девелоперам и строителям». Об этом пишет Ura.ru.

Вместо маткапитала Миняйло предложил выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка до 18 лет.

«При каждом новом ребенке (нужно. — «Газета.Ru») добавлять еще МРОТ. Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу», — сказал священнослужитель.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого настоятель храма Александра Невского Борис Кривоногов обвинил в «распущенности» прибегнувших к искусственному оплодотворению методом ЭКО пар и призвал государство не помогать им. По его мнению, для рождения детей не нужна государственная поддержка, а «гораздо важнее вера».

Ранее в РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты.