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Священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал

Ura.ru: священник Миняйло из Екатеринбурга предложил отменить маткапитал

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Священник Храма на Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло предложил отменить материнский капитал, потому что «это помощь девелоперам и строителям». Об этом пишет Ura.ru.

Вместо маткапитала Миняйло предложил выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка до 18 лет.

«При каждом новом ребенке (нужно. — «Газета.Ru») добавлять еще МРОТ. Вы посчитайте, сколько будет на пятерых — это нормальная зарплата женщины, защитите роженицу», — сказал священнослужитель.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого настоятель храма Александра Невского Борис Кривоногов обвинил в «распущенности» прибегнувших к искусственному оплодотворению методом ЭКО пар и призвал государство не помогать им. По его мнению, для рождения детей не нужна государственная поддержка, а «гораздо важнее вера».

Ранее в РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты.

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