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Аэропорт Шереметьево возобновил работу

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Аэропорт Шереметьево снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, выполнявший рейс в Шереметьево», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Шереметьево перестал принимать и отправлять рейсы в 2:41 мск. Причины введения ограничений не уточнялись.

26 февраля аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности. Аэропорт приостановил работу в 1:47 мск. С какими угрозами безопасности были связаны ограничения, не уточнялось. Ограничения сняли в 8:00 мск.

Ранее самолет с отказавшей системой радиолокации сел в Шереметьево.

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