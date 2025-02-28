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Генералу Попову ужесточили меру пресечения

Суд заменил генералу Попову домашний арест на СИЗО
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Пресс-служба Минобороны РФ

Тамбовский гарнизонный военный суд пересмотрел меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, и заменил ему домашний арест на содержание под стражей. Об этом сообщает ТАСС.

Судья удовлетворил ходатайство военного прокурора и направил Попова в следственный изолятор в Тамбовской области, где он проведет два месяца.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В конце января сообщалось, что свыше 15 командиров воинских частей, которые принимают участие в специальной военной операции в Запорожской области, выступили в защиту Попова, который обвиняется в мошенничестве с металлоконструкциями. Большинство допрошенных офицеров характеризуют генерала как выдающегося представителя Вооруженных сил России.

Попова задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает. По его словам, Цоков переводил ему деньги в счет долга. Адвокат подчеркивал, что генералы одалживали деньги друг другу.

Ранее Попов просил суд, чтобы его защищал блогер Подоляка.

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