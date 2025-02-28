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На нефтепроводе в Якутии не выявили утечки

МЧС: проверка не обнаружила утечки на нефтепроводе в Якутии
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Максим Богодвид/РИА Новости

Проверка на месте возможного прорыва нефтепровода в Якутии не подтвердила факт утечки нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что проверка была проведена на участке нефтепровода в Мирнинском районе, на объездной дороге к руднику «Интернациональный». Оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного отряда совместно с полицией, прокуратурой, администрацией района и города, а также представителями Иркутской нефтяной компании обследовала территорию. В МЧС также отметили, что было организовано взаимодействие с дежурным магистрального нефтепровода «Востокнефтепровод», и информация о прорыве не подтвердилась.

9 февраля в Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Площадь загрязнения составляла 700 квадратных метров.

В январе вблизи Новочершилинского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефти, площадь которого составила две тысячи квадратных метров. В Росприроднадзоре подчеркнули, что ущерб будет рассчитан АО «Транснефть — Прикамье». В компании объяснили, что инцидент произошел из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Всего вылилось около 8,5 кубометра нефти.

Ранее на насосной станции в Волгограде обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов.

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