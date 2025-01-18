В российском регионе обнаружили незаконный сброс нефтепродуктов

Незаконный сброс нефтепродуктов обнаружили на насосной станции в Волгограде

Незаконный сброс нефтепродуктов обнаружен на канализационной насосной станции (КНС) в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили в Telegram-канале «Концессии водоснабжения».

«Большой объем нефтепродуктов попал в канализационную систему в Красноармейском районе города. Запрещенное к сбросу химическое вещество зафиксировали на КНС №5 в Красноармейском районе», — говорится в сообщении.

На данный момент станция работает в штатном режиме. Специалисты провели отбор стоков для проведения лабораторных исследований.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

Позже сообщалось, что разлив нефти, произошедший в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, может грозить загрязнением морской экосистемы, а также расположившихся рядом пляжей и заповедных зон.

Ранее эколог предупредил о рисках для здоровья при купании в Черном море после разлива мазута.