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В Самарской области прорвало нефтепровод, ЧП попало на видео

МЧС: в Самарской области прорвало нефтепровод

В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Об этом порталу 63.RU сообщило МЧС по региону.

«‎Сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости (эмульсии) поступило к нам в субботу, 8 февраля. Площадь загрязнения на 13:30 вчерашнего дня составляла 700 квадратных метров. Загрязненный грунт вывезут на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв», — рассказали журналистам в ведомстве.

Уточняется, что в результате ЧП возгорания не произошло, пострадавших нет. Уже провели работы по установке временного герметизирующего устройства, нефтепровод запущен. Дальше планируют проводить вывоз и рекультивацию загрязненного грунта.

В январе вблизи Новочершилинского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефти. Площадь разлива составила две тысячи квадратных метров. В Росприроднадзоре подчеркнули, что ущерб будет рассчитан АО «Транснефть — Прикамье». В компании объяснили, что инцидент произошел из-за падения давления на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Всего вылилось около 8,5 кубометра нефти.

Ранее незаконный сброс нефтепродуктов обнаружили на насосной станции в Волгограде.

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