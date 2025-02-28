Налоговая служба назвала число легализовавшихся в России майнеров

В России легализовали свою деятельность уже более 600 майнеров и операторов инфраструктуры для добычи криптовалюты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

«В реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, включено 518 майнеров, а в реестр операторов майнинговой инфраструктуры — 91 оператор», — отмечается в сообщении.

1 ноября правительство России подготовило нормативно-правовую базу, которая устанавливает регулирование в сфере майнинга цифровой валюты. Теперь заниматься майнингом цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели и организации после внесения их в специальный реестр, который будет вести ФНС.

Также осуществлять майнинг могут граждане, не обладающие статусом ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления — 6000 киловатт-часов в месяц. Если показатель будет превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения его в реестр. Одна из обязанностей майнеров — предоставить в ФНС сведения об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который она была зачислена.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют в стране. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.