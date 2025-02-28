Появились подробности о выводе капитала в «деле Домодедово»

Прокуроры обратились с просьбой закрыть судебный процесс по «делу Домодедово», поскольку материалы содержат сведения о системе антитеррористической защиты аэропорта и состоянии транспортной безопасности Московского авиаузла. Об этом пишет РБК со ссылкой на знакомых с аргументами истцов.

Источник газеты подтвердил, что суд располагает документами финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу». Кроме того, у суда имеется информация о предпринимаемых ответчиками мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны.

РБК также пишет, что в ходе судебных действий раскрываются материалы уголовных дел, возбужденных по фактам хищения бюджетных средств при строительстве взлетно-посадочной полосы. Кроме того, утверждают источники газеты, выявляются нарушения законодательства о противодействии терроризму, другая критически важная информация.

Незадолго до этого сообщалось, что Арбитражный суд Московской области принял решение о закрытом заседании по иску Генеральной прокуратуры РФ к ООО «ДМЕ Холдинг», контролируемому Дмитрием Каменщиком.

В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц.

По данным «Коммерсантъ», в 2011 году после теракта в аэропорту «Домодедово» уже рассматривался вопрос о его передаче государству. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении транспортной безопасности в отношении Дмитрия Каменщика. Однако Генеральная прокуратура сочла, что уголовное преследование в отношении него было незаконным, и после нескольких решений тогдашнего руководства ГП дело было прекращено.

Ранее Бастрыкину предписали прекратить дело против Каменщика.