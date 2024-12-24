Сборы в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» превысили 19 млрд рублей в 2024 году

«Народный фронт» продолжает объединять людей для помощи бойцам на СВО и мирным жителям новых и приграничных регионов. Об этом рассказал руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

Он отметил, что сборы в фонд «Народный фронт. Все для Победы! в этом году превысили отметку в 19 млрд рублей.

«Это позволило нам закупить и доставить на передовую столь необходимые нашим парням автомобили, технику, оборудование и амуницию. Служба сопровождения ветеранов СВО, созданная «Народным фронтом», провела 11 реабилитационных смен, и в постоянном режиме помогает оформить документы, в том числе необходимые для протезирования и получения медпомощи», — сказал он.

Также Кузнецов подчеркнул, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина удалось существенно масштабировать работу «Кулибин-клуба» по отбору, тестированию и серийному производству изделий, востребованных в зоне СВО. Он уточнил, что сейчас сформировано около двух десятков высокотехнологичных независимых команд, способных решать перспективные задачи.

Кроме того, «Народным фронтом» при поддержке Министерства обороны разработано приложение «Радар.НФ», которое помогает сбивать вражеские беспилотники. Его скачали более 730 тыс. человек.

Кузнецов напомнил, что в 2023 году «Народный фронт» стал одним из организаторов работы инициативной группы по поддержке выдвижения лидера движения Путина на выборах президента. При этом после выборов организация продолжила контролировать работу с обращениями, полученными в ходе предвыборной кампании.

«Гуманитарная миссия по поддержке жителей новых регионов России была организована «Народным фронтом» еще в феврале 2022 года. Сейчас у нас работают 12 логистических центров в Ростовской, Курской, Белгородской областях и новых регионах. По состоянию на ноябрь 2024 волонтерами «Народного фронта» передано мирным людям более 16,7 тыс. тонн гуманитарных грузов на более чем 3,9 млрд рублей», — добавил глава исполкома организации.

По его словам, на начало декабря 2024 года силами «Народного фронта» в Курской области сформировано и выдано более 240 тыс. гуманитарных наборов.

«Волонтеры также доставляют продукты, медикаменты, воду, одежду и средства гигиены в освобождаемые российскими войсками города от Авдеевки до Селидово и Угледара. Каждые две недели в новые и прифронтовые регионы выезжает молодежная команда «Народного фронта» в составе 30 человек из очередного региона», — добавил он.