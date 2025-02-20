Хинштейн призвал ЦБ выработать единый подход к реструктуризации кредитов курян

Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал Набиуллину выработать единый подход к реструктуризации кредитов и начислению процентов в период кредитных каникул для жителей региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый подход по начислению процентов в период кредитных каникул для наших жителей. Это позволит сдержать рост платежей», — заявил он.

Чиновник выразил надежду на то, что решение для жителей региона будет найдено при поддержке федерального центра. Перед этим Центробанк уже направил банкам ряд рекомендаций по реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов для жителей приграничных районов области.

До этого правительство России анонсировало выделение еще около 40 млрд рублей на помощь потерявшим недвижимость жителям Курской области. Также правительство России выделит более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за аренду жилья семьям в Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин заявил, что военные ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.