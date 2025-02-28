«Лукойл» назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками

«Лукойл»: Молдавия и Румыния выслали 2 работников группы по надуманному предлогу

Пресс-служба компании «Лукойл» опровергла информацию о предъявлении обвинений в шпионаже двум своим сотрудникам со стороны властей Молдавии и Румынии. Об этом сообщает Sputnik.

По данным «Лукойла», отказ во въезде на территорию этих стран сотрудникам компании был мотивирован надуманными предлогами.

Сегодня в Молдавии перенесли аккредитацию посла РФ Олега Озерова якобы из-за «‎недружественных высказываний» про Кишинев со стороны Москвы.

«‎Произошел шквал экстремально недружественных, агрессивных, воинственных заявлений в адрес Молдавии со стороны нескольких представителей Российской Федерации, поэтому это решение было отменено», — сказал министр республики Михай Попшой.

На прошлой неделе в Молдавии заблокировали Telegram-канал агентства «Sputnik Молдова». Местные власти и СМИ отказались комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Молдавия может ввести визовый режим с РФ.