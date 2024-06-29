Молдавия может ввести визовый режим с РФ

Власти Молдавии рассматривают вариант введения визового режима с Россией до президентских выборов в стране. Об этом сообщает агентство «Sputnik Ближнее Зарубежье».

«Власти Молдовы хотят до президентских выборов ввести визовый режим с Россией», — говорится в сообщении.

В апреле министр иностранных дел республики Михай Пошпой заявлял, что Молдавия не будет устанавливать визовый режим с Россией из-за риска зеркального ответа со стороны Москвы.

При этом ранее депутат от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой утверждал, что следует ввести визовый режим с РФ. По его словам, в обозримом будущем, для обеспечения национальной безопасности страны, стоит задуматься о введении визового режима с Российской Федерацией.

Ранее в Совфеде a href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/04/23/22854734.shtml»>призвали ввести «жесточайшие санкции» против Молдавии.