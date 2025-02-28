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Молдавия отложила аккредитацию посла РФ из-за «‎недружественных высказываний»

Глава МИД Молдавии Попшой: аккредитацию посла РФ Озерова перенесли из-за Москвы
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Михай Карауш/РИА Новости

В Молдавии перенесли аккредитацию посла РФ Олега Озерова якобы из-за «‎недружественных высказываний» про Кишинев со стороны Москвы. Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой в интервью телеканалу TV8.

«‎Произошел шквал экстремально недружественных, агрессивных, воинственных заявлений в адрес Молдавии со стороны нескольких представителей Российской Федерации, поэтому это решение было отменено», — сказал министр.

Попшой уточнил, что кандидатура Озерова была согласована с властями Молдавии, однако пока представитель РФ не может считаться аккредитованным и не может участвовать в мероприятиях высокого уровня. Вместе с тем министр отметил, что для отказа в аккредитации послу России нужны очень весомые основания.

Озеров же в интервью молдавскому телеканалу ТВС-21 выразил надежду, что власти страны все-таки организуют церемонию вручения им верительных грамот президенту Молдавии Майе Санду.

13 февраля МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны. Молдавские дипломаты назвали нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета.

Ранее Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил.

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