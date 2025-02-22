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В Молдавии заблокировали Telegram-канал Sputnik

В Молдавии заблокировали Telegram-канал «Sputnik Молдова»
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РИА Новости

В Молдавии заблокировали Telegram-канал агентства «Sputnik Молдова». Об этом сообщает РИА Новости.

Местные власти и СМИ пока не комментировали эту информацию.

28 декабря сообщалось, что Telegram-канал РИА Новости начали блокировать в Европе. В январе стало известно, что канал был заблокирован в Европе из-за жалобы из Эстонии.

В феврале 2023 года Евросоюз внес медиагруппу «Россия сегодня» в санкционный список. В частности, был закрыт доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, а также аккаунтам Sputnik в соцсетях.

В сентябре 2024 года власти США также наложили санкции на «Россию сегодня» и главу медиагруппы Дмитрия Киселева, а также RT и его главреда Маргариты Симоньян. США считают, что данные СМИ причастны к информационной кампании по вмешательству в американские выборы, которые пройдут в ноябре.

Ранее в Госдуме призвали ответить на блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе.

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