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Суд Самары заключил под стражу одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства

В Самаре суд арестовал одного из фигурантов дела о взрыве у правительства
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Shutterstock

Самарский районный суд заключил под стражу до конца апреля одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 апреля», — цитирует судью агентство.

Об аресте фигурантов дела ходатайствовали в Следственном комитете (СК). В ведомстве также отметили, что мужчина, бросивший гранату на крыльцо здания, скрылся с места происшествия на автомобиле, за рулем которого был другой человек.

Накануне у входа в здание правительства Самарской области произошел взрыв. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, инцидент случился рано утром. Мужчина бросил на крыльцо здания неустановленное взрывное устройство (предположительно — гранату РГД). В результате разрыва была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.

Ранее мужчина устроил взрыв в здании жилищной инспекции в Москве.

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