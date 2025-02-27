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Взрыв произошел у входа в здание правительства Самарской области

В Самарской области задержали мужчину, устроившего взрыв у здания правительства
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Игорь Агеенко/РИА Новости

Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, инцидент случился в 5:30. Мужчина бросил на крыльцо здания неустановленное взрывное устройство (предположительно — гранату РГД). В результате разрыва была повреждена тротуарная плитка.

Пострадавших нет, а самого пострадавшего задержали. На месте работали оперативные службы.

«Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится», — заключил губернатор.

До этого мужчина бросил петарду в окно здания жилищной инспекции ЗАО в Москве. Выяснилось, что правонарушитель посещал психоневрологический диспансер. Какое заболевание ему было диагностировано, не уточняется, однако на него неоднократно поступали жалобы от соседей за хулиганские выходки.

В результате детонации петарды в здании инспекции никто не пострадал, поскольку в комнате, куда попала зажженная пиротехника, никого не было, однако взрывная волна выбила окна. Мужчину задержали полицейские.

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