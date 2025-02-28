Следствие попросило арестовать фигурантов дела о взрыве в Самаре

РИА: суд получил ходатайство СК об аресте фигурантов дела о теракте в Самаре

Самарский районный суд получил ходатайство от сотрудников Следственного комитета (СК) об аресте фигурантов дела о взрыве у здания регионального правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступили материалы по делу, статьи 205 и 222.1 УК РФ. Получили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам», — рассказали в СК.

В ведомстве также отметили, что мужчина, бросивший гранату на крыльцо здания, скрылся с места происшествия на автомобиле, за рулем которого был другой человек.

Накануне у входа в здание правительства Самарской области произошел взрыв.

По словам главы региона Вячеслава Федорищева, инцидент случился равно утром. Мужчина бросил на крыльцо здания неустановленное взрывное устройство (предположительно — гранату РГД). В результате разрыва была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.

До этого мужчина бросил петарду в окно здания жилищной инспекции ЗАО в Москве. Выяснилось, что правонарушитель посещал психоневрологический диспансер. Какое заболевание ему было диагностировано, не уточняется, однако на него неоднократно поступали жалобы от соседей за хулиганские выходки.

Ранее сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от теракта.