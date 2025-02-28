Суд арестовал еще одного фигуранта дела Корпорации развития Курской области

Ленинский районный суд Курска арестовал директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева по делу о хищении из казны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Отмечается, что Ругаева обвиняют в присвоении денег из бюджета, перечисленных организации «Кремню» в рамках договорных обязательств с «Корпорацией развития Курской области» и предназначенных для строительства фортификационных сооружений.

Мужчина пробудет под арестом до 20 апреля включительно.

Генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе региона. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее в Курской области возбудили дело о превышении полномочий при строительстве ФАПов.