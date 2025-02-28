На Украине прошли обыски в офисах фармацевтических компаний

На Украине прошли обыски на заводах трех крупнейших фармацевтических компаний страны — «Артериум», АО «Фармак» и «Дарница». Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Сообщается, что обыски проводятся как на заводах, так и в домах работников, при этом во время них у работников спрашивают общеизвестную информацию. Обыски проводятся при участии сотрудников Службы безопасности Украины. Представители отрасли предположили, что целью такой проверки является запугивание производителей, чтобы побудить их снизить цены на лекарства. При этом отмечается схожесть происходящего со скандальным задержанием гендиректора инветскомпании Concorde Capital Игоря Мазепы.

В полиции Киева одновременно сообщили о начале следственных действий на территории четырех фармацевтических предприятий в связи с возбуждением уголовного дела.

До этого полиция Украины провела более 1 тыс. обысков одновременно, борясь с торговлей оружием. Работу проводили оперативники департамента уголовного розыска, а также полиция и прокуратура.

Ранее украинского банкира Игоря Мазепу задержали по подозрению в махинациях.