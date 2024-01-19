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Украинского банкира Игоря Мазепу задержали по подозрению в махинациях

На Украине задержали банкира Мазепу, подозреваемого в махинациях с землей

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Dima Pima/Unsplash

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины задержали главу инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепу на границе. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

Мазепа подозревается в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС. Уточняется, что его задержание связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Как передает «РБК-Украина», пресс-служба Concorde Capital подтвердила информацию о задержании директора 18 января на пункте пропуска «Шегини» во Львовской области, а также о проведении обысков в офисе сотрудниками правоохранительных органов.

По данным ГБР, в разных регионах Украины задержаны «еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора». Советник по коммуникациям Госбюро Татьяна Сапьян уточнила, что в деле фигурируют 20 человек.

До этого на Украине арестовали имущество крупнейшего поставщика Минобороны бизнесмена Игоря Гринкевича в рамках расследования дела о хищении.

По данным агентства «РБК-Украина», были проведены обыски в доме и на работе предпринимателя, а также у директоров и в офисах подконтрольных ему компаний. Арестованы недвижимость и премиальные автомобили бизнесмена, а также счета его компаний.

Установлено, что продукция, производимая предприятиями Гринкевича в 2023 году, не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее на Украине арестовали акции компании Lifecell, принадлежащей трем бизнесменам РФ.

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