На трассе в Курской области столкнулись 10 машин

В районе хутора Кислино в Курской области произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Об этом сообщила газета «Известия».
На автодороге Р-298 столкнулись семь легковых автомобилей и три грузовых, отмечает газета.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека. Число пострадавших уточняется.
В материале говорится, что причиной массовой аварии мог стать сильный туман.
Накануне в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в ходе которого автомобиль перевернулся и сбил автобусную остановку. В результате происшествия семь человек получили ранения различной степени тяжести, жизни двоих спасти не удалось.
За рулем авто находился 18-летний юноша, который получил права за несколько месяцев до инцидента.
В тот же день в Подмосковье состав железнодорожного состава протаранил выехавшую на рельсы фуру.
Ранее в Крыму пес спровоцировал ДТП и сбежал.