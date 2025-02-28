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На трассе в Курской области столкнулись 10 машин

Четыре человека погибли в массовом ДТП возле Кислино в Курской области
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Depositphotos

В районе хутора Кислино в Курской области произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Об этом сообщила газета «Известия».

На автодороге Р-298 столкнулись семь легковых автомобилей и три грузовых, отмечает газета.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека. Число пострадавших уточняется.

В материале говорится, что причиной массовой аварии мог стать сильный туман.

Накануне в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в ходе которого автомобиль перевернулся и сбил автобусную остановку. В результате происшествия семь человек получили ранения различной степени тяжести, жизни двоих спасти не удалось.

За рулем авто находился 18-летний юноша, который получил права за несколько месяцев до инцидента.

В тот же день в Подмосковье состав железнодорожного состава протаранил выехавшую на рельсы фуру.

Ранее в Крыму пес спровоцировал ДТП и сбежал.

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