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В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в автобусную остановку

МВД: в Нижнем Новгороде автомобиль сбил людей на автобусной остановке
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Нижнем Новгороде произошла авария, в ходе которой автомобиль перевернулся и сбил автобусную остановку. В результате семь человек получили ранения различной степени тяжести, двоих из них спасти не удалось, пишет РИА Новости.

По предварительным сведениям, около 20:00 по московскому времени автомобиль, двигаясь по улице Землячки, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины и столкновению с остановкой общественного транспорта.

«Водитель каршерингового автомобиля, двигаясь в районе улицы Землячки, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего задел остановку общественного транспорта», — отметили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне в Москве на внутренней стороне 81-го км МКАД (в районе съезда №82) произошло ДТП.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Ранее в России появились новые дорожные знаки.

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